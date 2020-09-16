Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Erkek arkadaşının balkondan sarkıttığı genç kızı özel harekatçılar kurtardı; operasyon kamerada (3)
Adana'da, kız arkadaşı S.T.'yi darbettikten sonra 9'uncu kattaki evinin balkonundan sarkıttığı iddia edilen ve özel harekat polisinin operasyonuyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Z.Z.Y., Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:36 - Kaynak: DHA
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