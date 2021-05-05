Madrid'deki yerel parlamento seçimlerini sağ görüşlü Halk Partisi kazandı - Son Dakika

İspanya'nın Madrid özerk yönetiminde 4 Mayıs salı günü yapılan erken yerel parlamento seçimlerini sağ görüşlü Halk Partisi (PP) kazandı.

Madrid'de 5,1 milyondan fazla seçmenin kayıtlı olduğu, 136 sandalyeli yerel parlamento seçimlerini kazanan PP, iki yıl önce yapılan seçime oranla milletvekili sayısını 35 artırarak, 65'e çıkardı.

PP'nin Madrid yerel parlamentosunda 69 olan çoğunluğu yakalayıp hükümeti kurabilmesi için aşırı sağ görüşlü Vox partisinin desteğini alması gerekiyor. Vox ise, son seçimlerde 12 olan milletvekili sayısını 13 yaptı.

Bu arada İspanya'da sol koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) Madrid'de ciddi oy kaybına uğradı.

PSOE'nin Madrid'de 37 olan milletvekili sayısı 13 düşerek 24 oldu.

Kurucu lideri Albert Rivera'nın kasım 2019'da siyaseti bırakıp, ayrılmasından sonra İspanya genelinde büyük düşüş yaşayan, liberal görüşlü Vatandaşlar (C's) partisi de 26 olan milletvekili sayısının tamamını kaybederek, yeni dönemde Madrid parlamentosuna milletvekili sokamadı.

İspanya'daki diğer sol görüşlü partiler Mas Madrid ve Unidas Podemos milletvekili sayılarını son seçime göre artırsa da, bu sol bloğun iktidara gelmesi için yeterli olmadı.

Milletvekillerini sayılarını Mas Madrid 20'den 24'e, Unidos Podemos da 7'den 10'a çıkardı.

İspanya'da Başbakan Yardımcısı ve 2030 Ajandası bakanlığından istifa ederek, "aşırı sağı durdurma" hedefiyle partisinin Madrid seçimlerinde başkan adayı olan Unidas Podemos lideri Pablo İglesias, sağ partiler karşısında aldıkları yenilgi sonrasında siyaseti bıraktığını açıkladı.

İglesias, "Tüm siyasi yetkilerimden istifa edip, siyaseti bırakıyorum." dedi.

Balkon konuşması sol koalisyon hükümetini hedef aldı

Seçimleri kazanan PP Madrid'deki merkez binası önünde kutlama yaparken, partinin lideri Pablo Casado, Madrid özerk hükümetinin mevcut başkanı ve bu seçimlerdeki adayı İsabel Diaz Ayuso burada balkon konuşması yaptı.

Seçim kampanyası boyuna "özgürlük" sloganını öne çıkaran Ayuso, "Hükümetin sayılı günleri kaldı. İspanya Madrid, Madrid İspanyadır diye boşuna söylenmiyor. Bu başarı ülke geneline de yayılacaktır." diye konuştu.

PP lideri Casado da "Bugün Madrid'i kazandık yarın da Sanchez'i (İspanya Başbakanı Pablo Sanchez) yenebiliriz. Tüm merkez sağı birleştirerek Sanchez'i mağlup edebileceğimizi bugün gösterdik. Partimizle birlikte, İspanya'da gelecek ve umut var. Bugün özgürlük Madrid'de kazandı, yarın tüm İspanya'da." ifadelerini kullandı.

İspanyol meclisinde ana muhalefette olan PP'nin, oylarını artırarak kazandığı Madrid seçimlerinin ardından sol koalisyondan oluşan merkezi hükümete siyasi baskılarını artırması bekleniyor.

İspanya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü bölge Madrid olsa da PP iktidarı şimdiye kadar önlemleri gevşetmekten yana bir politika uyguladı.

Merkezi hükümetin tavsiyelerinin aksine Madrid özerk yönetimi, Kovid-19'da ikinci dalga döneminde bar ve restoranları hiçbir zaman kapatmayarak, serbest dolaşımı da sadece salgının yoğun olduğu yerlerde bölgesel olarak kısıtladı.

Diğer yandan Madrid'de, salgına ve iş günü olmasına rağmen seçimlere katılım rekoru kırıldı.

Madrid'de son yapılan Mayıs 2019 seçimlerinde yüzde 64 düzeyinde olan katılım bu kez yüzde 76'nın üzerine çıktı.

Madrid'deki 2019 seçimlerinden sonra PP, C's ile koalisyon hükümeti kurmuştu. C's'nin koalisyonu bozup, sosyalistlerle anlaşma ihtimali karşısında ise Ayuso yerel parlamentoyu feshedip erken seçime gitme kararı almıştı.