Son dakika haberleri! Ermenek Belediye personeline yangın eğitimi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ermenek Belediye personeline yangın eğitimi

24.03.2022 15:41
Son dakika haberleri! Ermenek Belediye personeline yangın eğitimi

Son dakika haberi: Mersin Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından, Ermenek'te itfaiye ve belediye personeline eğitim verildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından, Ermenek'te itfaiye ve belediye personeline eğitim verildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Atila Zorlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenek Belediyesi olarak belediye sınırları dışında daha geniş coğrafyaya hizmet verdiklerini belirtti.

Özellikle yangın ve araçtan kurtarma çalışmalarında yakın belediyelere de destek verildiğini, bu nedenle yaşanacak yangın durumlarında uygulanması gereken önemli kuralların öğrenilmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"İtfaiye birimimizi modernizasyonu ile arkadaşlarımızın antrenman ve tatbikatlarını da düzenli olarak takip etmekteyiz. Yangın her an hepimizin yaşayabileceği büyük tehlikelerden biri olması nedeni ile bu konuda bilinçli olmanın önemli olduğunu düşüyorum. Belediyemiz çalışanlarını hem teorik hem de pratik eğitimlerle bilgilendiren ve yangın tehlikesine ile kurtarma çalışmalarına eğitim ve tecrübeleriyle destek veren Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz."

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İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye, Yangın, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ermenek Belediye personeline yangın eğitimi - Son Dakika


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