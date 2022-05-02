Son dakika haberleri | Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

02.05.2022 11:40
Son dakika haberleri | Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Son dakika haberler... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik ve Yellice köyleri istikametindeki mevzilerin, dün öğle saatlerinde Basargeçer ilindeki Ermeni mevzilerinden birkaç saat boyunca havan topları ve makineli tüfeklerle ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun gerekli müdahale önlemlerini aldığı, personel ve ekipman kaybının bulunmadığı belirtilen açıklamada, bölgede durumun stabil olduğu, operasyonel koşulların Azerbaycan askerlerinin tam kontrolü altında bulunduğu kaydedildi.

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Azerbaycan, Ermenistan, Ermeni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika


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