Son dakika haberleri: Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Los Angeles başkonsolosları anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Los Angeles başkonsolosları anıldı

29.01.2021 06:11
Son dakika haberleri: Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Los Angeles başkonsolosları anıldı, System.String[]

Son dakika haberler... LOS ABD'de Ermeni terör örgütleri tarafından 27 Ocak 1973'te şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir ile 28 Ocak 1982'de şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı.

LOS ABD'de Ermeni terör örgütleri tarafından 27 Ocak 1973'te şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir ile 28 Ocak 1982'de şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan şehadetlerinin yıl dönümünde anıldı.

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu tarafından 27 Ocak'ta Baydar ve Demir için şehit edildikleri Los Angeles'ın Santa Barbara kentinde anma töreni düzenlendi.

Kemal Arıkan için ise 28 Ocak'ta, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu binasında tören yapıldı. Her iki törene de Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ve Başkonsolosluk çalışanları katıldı.

Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan mesaj

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "28 Ocak 1982 tarihinde terör örgütü JCAG tarafından gerçekleştirilen alçakça saldırıda şehit düşen Los Angeles Başkonsolosumuz merhum Kemal Arıkan'ı rahmetle anıyor, aziz hatırasının önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerine yer verdi.

Türk-Amerikan toplumundan Ermeni terör örgütlerine tepki

Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) de "27 Ocak 1973, Santa Barbara, California: Ermeni terörünün başlangıcı" başlıklı mesaj yayımladı.

Gourgen Yanikian isimli teröristin 1973'te Başkonsolos Baydar ve Konsolos Demir'i şehit ettiğinin ve cinayeti itiraf ettiğinin belirtildiği açıklamada, söz konusu teröristin 10 yıl sonra dönemin Ermeni asıllı California Valisi tarafından serbest bırakıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, ASALA tarafından şehit edilen Baydar ve Demir saygı ile anıldı.

Los Angeles, Ermeni, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Los Angeles başkonsolosları anıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Sütyensiz paylaşımıyla olay yaratan Serenay Sarıkaya'ya beğeni yağdı Tansiyon yükseliyor! Avrupa Birliği'nden AstraZeneca'ya tehdit Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu
Turizm elçisi ilan ettiğimiz Nusret, Turizm elçisi ilan ettiğimiz Nusret, "Karabağ Azerbaycan'dır" diyemedi         
00:49
Bakan Koca'dan aşı müjdesi! 3,5 milyon dozluk sevkiyat yola çıktı Bakan Koca'dan aşı müjdesi! 3,5 milyon dozluk sevkiyat yola çıktı         
00:24
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı         
22:51
Taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Galatasaray Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı Taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Galatasaray Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı         
21:09
Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ilk kez olumlu şeyler söyledi Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ilk kez olumlu şeyler söyledi         
19:17
Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı         
17:53
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve sevgilisinin tatil kaçamağına inceleme İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve sevgilisinin tatil kaçamağına inceleme         
15:23
16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi         
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti         
14:33
İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı         
14:13
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi         
13:14
Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor         
11:06
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 07:06:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Los Angeles başkonsolosları anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei