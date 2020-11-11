Son dakika haberleri... Ermeniler tarafından katledilenler anısına yapılan Şehitler Anıtına ziyaret - Son Dakika

Bilecik'in İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, Ermeniler tarafından katledilenler anısına yapılan Şehitler Anıtını ziyaret etti.

İnhisar ilçesine bağlı Hisarcık Köyü'nde Ermeniler tarafından Kurutuluş Savaşı döneminde katledilenler anısına yapılan Hisarcık Şehitler Anıtı'nda Kaymakam Ali Açıkgöz ziyaret etti. Anıtta incelemelerde de bulunan Kaymakam Açıkgöz, "Yunan işgali esnasında bu köyümüzde Ermeniler tarafından büyük bir mezalim yapıldı. Şehit edilen vatandaşlarımız anısına daha önceki yıllarda bir Şehitler Anıtı yapılmış. Yaptığımız incelemelerin ardından burada, bir yenileme çalışması yapılması gerektiğini fark ettik. İnşallah yapacağımız çalışmanın ardından; bu mevkide şehitlerimize yaraşır bir anıt yükselecek. Tüm resmi törenlerde burası ziyaret edilip, Ermeniler tarafından vahşice katledilen vatandaşlarımız için dualar edilecek" dedi. - BİLECİK