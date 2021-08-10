Son dakika haberleri! Ermenistan askerleri, Nahçıvan'da yine Azerbaycan askerlerine ateş açtı - Son Dakika

Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'da Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta öğlen saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan sınırının bulunduğu Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilinin Heyderabad yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerinin, Ermeni askerleri tarafından ateş altına alındığını belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayda hayatını kaybeden veya yaralanan Azerbaycan askeri olmadığı ifade edildi. Karşı tarafın cevap ateşiyle susturulduğu ve bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı. - BAKÜ