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Son dakika haberleri... Ermenistan askerleri yol çalışması yapan iş makinelerine ateş açtı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ermenistan askerleri yol çalışması yapan iş makinelerine ateş açtı

09.11.2021 19:28
Son dakika haberleri... Ermenistan askerleri yol çalışması yapan iş makinelerine ateş açtı

Son dakika habere göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Kelbecer ilinde yol çalışması yapan iş makinelerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Kelbecer ilinde yol çalışması yapan iş makinelerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan, Karabağ'da ateşkes ihlali yapmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 9 Kasım'da Basarkeçer ilinin Yukarı Şorca yerleşimindeki mevzilerindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer bölgesindeki Yellice yerleşimi yönünde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine yol çalışması yapan iş makinelerine ateş açtığı belirtildi. Azerbaycan askerleri tarafından derhal müdahalede bulunulduğu ve gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında herhangi bir kayıp olmadığı ve durumun kontrol altında olduğu aktarıldı. - BAKÜ

Azerbaycan, Ermenistan, Ateşkes, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Ermenistan askerleri yol çalışması yapan iş makinelerine ateş açtı - Son Dakika


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