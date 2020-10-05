Berde şehrinde vurulan bölgeden yükselen dumanlar
İtfaiye ekiplerinin yanan binayı söndürme çalışmaları
Etrafa saçılan şarapnel parçaları
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları
Ermenistan, Azerbaycan'daki şehirlere saldırılarını sürdürüyor
BAKÜ (AA) – Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerini bombaladığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerine yönelik topçu atışları gerçekleştirdiği belirtildi.
Ermenistan ordusu Azerbaycan'daki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları sürdürürken, dün de Gence, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron'a yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:03 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Ermenistan, Azerbaycan'daki şehirlere saldırılarını sürdürüyor - Son Dakika