Ermenistan silahlı güçlerinin, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği bombalı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerlerken, Ermenistan silahlı güçleri sivillerin yaşadığı bölgelere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye yaptığı bombalı saldırı, güvenlik kameralarının görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, Genceliler iş yerlerinde çalışırken veya alışveriş yaparken Ermeni güçlerinin attığı bombanın düştüğü görülüyor. Ticaret merkezinin en yoğun olduğu saatte yapılan saldırıda, merkezin isabet alan bölgesinde yangın çıktığı, dükkanların camlarının kırıldığı, insanların yaralandığı kayıtlarda yer alıyor.

Azerbaycan'da sivilleri hedef alan Ermenistan'ın Gence'ye yönelik söz konusu saldırısında 32 kişi yaralanmıştı.

Azerbaycan'da 27 Eylül'den bu yana Ermeni güçlerinin saldırılarında 27 sivil hayatını kaybetti, 141 sivil yaralandı.