Son dakika haberleri... Ermenistan ordusu Terter, Ağdam, Füzuli, Ağcabedi ve Goranbo'da yerleşim birimlerini yoğun ateş... - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ermenistan ordusu Terter, Ağdam, Füzuli, Ağcabedi ve Goranbo'da yerleşim birimlerini yoğun ateş...
10.10.2020 09:39
Son dakika 3. sayfa haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter, Ağdam, Füzuli, Ağcabedi ve Goranboy bölgelerinde sivil yerleşim birimlerini yoğun ateş altına aldığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter, Ağdam, Füzuli, Ağcabedi ve Goranboy bölgelerinde sivil yerleşim birimlerini yoğun ateş altına aldığı bildirildi.
Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Terter, Ağdam, Füzuli, Ağcabedi ve Goranboy bölgelerinde sivil yerleşim birimlerini yoğun ateş altına aldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını engellemek için gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi. - BAKÜ
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