Son dakika haberleri: Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sezikli'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberlerine göre Çorum Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Çorum Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Sezikli, AA muhabirine, test sonucunun dün akşam pozitif çıktığını ve kendisini evinde karantinaya aldığını söyledi. Hastanede gerekli tetkikleri yaptırdığını ve tedaviye başlandığını belirten Sezikli, "Allah'a şükür sağlığım gayet iyi. Sağlık çalışanları 7-10 gün arasında karantinada kalıyor. Ben de karantinayı evimde geçireceğim." dedi.

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