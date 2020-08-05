Son dakika haberleri! Eruh çiftçisi seracılığa yönlendiriliyor - Son Dakika

Siirt'in Eruh ilçesinde örnek sera projesi hayata geçiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eruh Kaymakamlığı koordinatörlüğünde Eruh Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eruh Ziraat Odası tarafından yürütülen GAP-Eruh Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Projesi ile yapılan seranın tamamlandığı belirtildi.

Proje ile 6 üreticiye yüzde 70 hibe ile toplamda 5 bin metrekare sera yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Proje sera yapımı yanında sera içi sulama desteği ve fide desteğini de kapsıyor. Proje 2 köy ve 3 mahallede uygulandı. Proje ile Eruh'ta seracılığın yaygınlaştırılması, örnek olması ve küçük alanlarda daha yüksek verim alınması hedefleniyor." denildi.