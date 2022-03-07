Son dakika haberleri | Erzincan'da araç park etme meselesinden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Erzincan'da araç park etme meselesinden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

07.03.2022 14:36
Son dakika haberleri | Erzincan'da araç park etme meselesinden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Son dakika haber... Erzincan'da araç park etme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Erzincan'da araç park etme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Kızılay Mahallesi'nde otomobilini bir iş yerinin önüne park etmek isteyen Ali Yılmaz (39) ile aracın park edilmesini istemeyen A.K. ve oğlu B.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz, B.K. tarafından bıçakla sırtından yaralandı.

Yılmaz, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

B.K. ile A.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kızılay Mahallesi, Ali Yılmaz, Erzincan, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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