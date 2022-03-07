Erzincan'da araç park etme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Kızılay Mahallesi'nde otomobilini bir iş yerinin önüne park etmek isteyen Ali Yılmaz (39) ile aracın park edilmesini istemeyen A.K. ve oğlu B.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz, B.K. tarafından bıçakla sırtından yaralandı.

Yılmaz, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

B.K. ile A.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.