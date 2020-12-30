Erzincan'da aşırı soğuklar gölü dondurdu

ERZİNCAN'da hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi sonucu Ergan Kayak ve Kış Sporları Merkezi'nde bulunan gölet yaklaşık bir metre kalınlığında buzla kaplandı. Göletin buz tuttuğunu gören ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Ergan Kayak ve Kış Sporları Merkezi'ndekti Ardıçlı Göl aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu. Sibirya soğukları nedeni ile 1 metre kalınlığında buzla kaplanan göl ve çevresi ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Yaklaşık 5 metre derinliğe gölün donmuş halini görmeye gelen ziyaretçiler, Gölün üzeri tamamen buzla kaplanmış ve güzel bir görüntü oluşturmuş dediler.