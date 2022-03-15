Son dakika haberleri: Erzincan'da çobanı öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Erzincan'da çobanı öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

15.03.2022 14:25
Son dakika haberleri: Erzincan'da çobanı öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Son dakika gündem haberine göre Erzincan'ın Kemah ilçesindeki yaylada hayvanların otlatılması meselesinden kaynaklanan tartışmada çobanı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki yaylada hayvanların otlatılması meselesinden kaynaklanan tartışmada çobanı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yıldıray Sevindik, taraf avukatları ve öldürülen Afganistan uyruklu çoban İsmail Kerimi'nin yakınları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılmasını ayrıca "silahlı tehdit" ve "iftira" suçlarından da cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Sevindik, önceki savunmalarını yineleyerek, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını belirterek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Sevindik'in avukatı Mehmet Onur Ayhan da müvekkilinin olayda öldürme kastıyla hareket etmediğini, kendisini korumak amacıyla yere ateş ettiğini ve tahrik altında bu suçu işlediğini öne sürerek, tahliyesi ile beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Yıldıray Sevindik'i, "İsmail Kerimi'yi kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme heyeti, haksız tahrik unsurlarını ve sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alarak Sevindik'in cezasını 12 yıl 6 aya düşürdü.

Mahkeme "silahlı tehdit" suçundan 10 ay hapis ve 25 gün adli para cezasına çarptırılan sanığa, bu suçtan kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, "iftira" suçundan ise beraatine karar verdi.

Heyet ayrıca sanık Sevindik'in tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Erzincan Kemah ilçesi bağlı Esimli köyü Girindik yaylası Kuş tepe mevkisinde 8 Haziran 2021'de meydana gelen olayda, hayvanların otlatılması meselesinden kaynaklanan tartışmada, Yıldıray Sevindik'in tabancayla ateş açtığı Afganistan uyruklu çoban İsmail Kerimi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti.

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Cumhuriyet, Afganistan, Erzincan, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Erzincan'da çobanı öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Erzincan'da çobanı öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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