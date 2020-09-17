Son dakika haberleri! Erzincan'da "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" - Son Dakika

Erzincan'da şehit ailesi ile 4 gaziye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik makamında gerçekleştirilen törende Vali Mehmet Makas, şehitler ve gazilerin emaneti olan bu mukaddes toprakların ilelebet muhafaza edileceğini belirterek, "Ay yıldızlı al bayrağımızı bu topraklar üzerinde sonsuza dek dalgalandırmak ve şehit yakınlarımız ile gazilerimize sahip çıkmak milli bir vazifedir." dedi.

Şehit ve kahraman gazileri saygı, minnet ve rahmetle yad ettiklerini söyleyen Makas, hayattaki tüm gazilere ise aileleriyle sağlıklı ve hayırlı ömürler diledi.

Konuşmanın ardından, Şehit Er Resul Bayracı'nın ailesine ve gazilerimizden Celal Karakaya, Mustafa Çatma, Yunus Emre Şimşek ile Fevzi Kordalı'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen madalya ve beratları takdim edildi.

Törene, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş ve gazi yakınları katıldı.