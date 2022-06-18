İki minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

18.06.2022 18:23

Erzincan'da iki minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Halitpaşa Mahallesi Faruk Sungur Caddesi'nde seyir halinde olan F.G. idaresindeki 24 S 0115 plakalı minibüs, 1278. Sokak üzerindeki kavşakta O.S.A. yönetimindeki 34 HJ 800 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle O.S.A'nın kullandığı araç yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi.

Kazada sürücülerin yanı sıra iki araçta bulunan M.O, Z.K, K.D, M.G. ve Y.G.E. yaralandı.

Yaralılar, ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak ambulanslarla

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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