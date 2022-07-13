Son dakika haberleri | Erzincan'da polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Erzincan'da polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

13.07.2022 16:11
Son dakika haberleri | Erzincan'da polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Erzincan'da kavgaya müdahale eden polis memurunu bacağından bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da kavgaya müdahale eden polis memurunu bacağından bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Ali Kemali Caddesi'nde dün iki taraf arasında yaşanan tehdit ve hakaret olayının ardından bıçaklı kavgaya dönmesi üzerine bölgeye giden Asayiş Şubesi ekiplerinden polis memuru Ö.F.Ü'yü müdahale etmek istediği sırada bacağından bıçakla yaralayan şüpheli E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Erzincan'da polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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