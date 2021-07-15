Son dakika haberleri: Erzincan'da şehitler dualarla yâd edildi - Son Dakika

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları kapsamında Garnizon Şehitliği'nde dualar edilerek şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından dua edildi. Daha sonra Erzincan Valisi Mehmet Makas, şehitlik defterine günün anısına mesajını yazarak imzaladı. Vali Makas, Garnizon Şehitliği defterine yazıp imzaladığı satırları şöyle dile getirdi: "Aziz Şehitlerimiz, hain emellerine ulaşmak için devletimizin birçok kurum ve kuruluşuna sızan FETÖ/PDY üyeleri, bundan 5 yıl önce, milletimizin imkanlarıyla alınan tankı, topu, tüfeği ve uçağı kullanarak milletimizin iradesini, özgürlüğünü ve demokrasisini gasp etmeye çalıştılar. Ancak Aziz Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla illerimizin meydanlarına, sokaklarına ve caddelerine adeta bir sel gibi akmış; tankın, topun ve tüfeğin karşısında göğsünü siper ederek devletine, milletine ve demokrasisine sahip çıkmıştır. Bu şanlı Millet o gece bir kez daha Millet iradesinden üstün hiçbir güç tanımadığını ve asla tanımayacağını tüm dünyaya haykırmıştır. Vatanını, milletini, bayrağını ve demokrasisini canı pahasına koruyan Aziz Milletimizin kahramanlıklarını unutturmamak ve gelecek nesillere anlatmak hepimizin boynunun borcudur. Her karış toprağı aziz şehitlerimizin mübarek kanlarıyla sulanmış kutsal vatanımızın istiklali için her türlü tehditle bizler de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Akif'in 'Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' diyerek bizlere seslendiği dizeleri şiar kabul edip anadan, babadan, yardan vazgeçip vatan, millet ve bayrak uğruna canını feda eden siz aziz şehitlerimizin izinden yürümeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün beşinci yıldönümünde; demokrasimiz, bayrağımız, milletimiz ve vatanımız için mücadele ederken şehadete erişen 15 Temmuz şehitlerimize ve şanlı tarihimiz boyunca aynı ortak mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, en derin saygılarımı sunuyorum. Ruhunuz şad. Mekanınız cennet olsun."

Program şehit mezarlarının ziyaret edilerek karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

Gerçekleşen törene Erzincan Valisi Mehmet Makas, şehit Aileleri, Muharip Gaziler ve kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile il protokolü katıldı. - ERZİNCAN