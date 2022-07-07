Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Erzincan'ın Kavakyolu semti Hamidiye mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.K.'nin kullandığı 36 AAR 593 plakalı araç Kavakyolu Mahallesi Kuba Camisi Kavşağı'nda L.E.'nin kullandığı 25 ET 156 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra iki araçta bulunan M.M.T, E.E, Ö.F.E. ve E.K. yaralandı.

Kaynak: İHA

Kavakyolu, Erzincan, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Erzincan'da trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

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