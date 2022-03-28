Son dakika haberleri: Erzincan'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Erzincan'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

28.03.2022 10:55
Son dakika haberleri: Erzincan'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

Gelen son dakika haberine göre Erzurum kara yolunda, yolcu otobüsünün devrilmesiyle 1 kişinin öldüğü 33 kişinini yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan Kadir İlçi de hayatını kaybetti.

Erzurum kara yolunda, yolcu otobüsünün devrilmesiyle 1 kişinin öldüğü 33 kişinini yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan Kadir İlçi de hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye çıkarken, 32 yaralıdan 5'inin durumunun ağır olduğu 13'ünün taburcu edildiği öğrenildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Erzincan- Erzurum kara yolu Üzümlü ilçesi mevkisinde meydana geldi. Iğdır'dan Ankara'ya gitmekte olan Aras Turizm'e ait Muhammed Emin Hatun yönetimindeki 34 DMZ 719 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilip, ağaçlara çarparak yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yan yatan otobüste bulunanlar, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu güçlükle araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yolculardan Sevim Çil'in (42) yaşamını yitirdiği, 33 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yararılardan durumu ağır olan Kadir İlçi de (62) yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yetkililer, sürücü Muhammed Emin Hatun'un da aralarında olduğu 19 kişinin tedavisinin devam ettiği bunlardan 5'inin durumunun ağır olduğunu 13 kişinin de taburcu edildiğini belirtti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyori.


Son dakika haberleri: Erzincan'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
Son dakika haberleri: Erzincan'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
Son dakika haberleri: Erzincan'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
Son dakika haberleri: Erzincan'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
Son dakika haberleri: Erzincan'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
Son dakika haberleri: Erzincan'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
Son dakika haberleri: Erzincan'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
Son dakika haberleri: Erzincan'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
Son dakika haberleri: Erzincan'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
Son dakika haberleri: Erzincan'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
Son dakika haberleri: Erzincan'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
Son dakika haberleri: Erzincan'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
Son dakika haberleri: Erzincan'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
Son dakika haberleri: Erzincan'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
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Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Okul Sporları Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası

Jandarma, Erzincan, Erzurum, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Erzincan'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Erzincan'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
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