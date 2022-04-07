Son dakika haberleri... Erzincan polisi poligonda hedefe nişan aldı - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü çerçevesinde Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı personeller arası bireysel tabanca atış yarışması düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıldönümü Erzincan'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde, Kurutilek mevkii açık atış alanında emniyet mensupları arasında atış yarışması düzenlendi. Gerçekleştirilen bireysel tabanca atış yarışmasının ön eleme aşamasına 32 personel katıldı. İlk 10'a giren personelin katılımıyla gerçekleştirilen final müsabakası Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un katılımıyla oluşturan komisyon denetiminde, dereceye giren personel belirlendi. Atış yarışmasına katılan tüm personele Emniyet Müdürü Kenan Kurt tarafından Katılım Belgesi takdim edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Erzincan il merkezi ve ilçelerinde 10 Nisan Polis Haftası, etkinliklerle kutlanmaya devam edilecek" denildi. - ERZİNCAN