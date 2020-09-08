Son dakika haberleri: Erzincanlı öğretmenlerden "Kurallara uyalım okulları açalım" etkinliği - Son Dakika

Erzincan'da 200 öğretmen şehrin farklı noktalarından yürüyüp ellerindeki dövizlerle ve dağıttıkları "Kurallara uyalım okulları açalım" broşürleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dikkat çekerek farkındalık oluşturdu.

Şehrin farklı noktalarındaki okullardan hareket eden 200 öğretmen ellerindeki "Bundan sonra mesafeliyiz", " Okulları güvenle açacağız", "Korona eğitime engel değil", " Ellerini yıka temastan kaçın" gibi dövizler ve üstlerine giydikleri "Bana yaklaşma", "Acuk daha bekle", "Kurallara uy ezgetrme" yazılı tişörtlerle Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Öğretmenler yürüyüşleri sırasında "Kurallara uyalım okulları açalım" yazılı broşürleri yayalara ve esnafa dağıttı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan öğretmenler, mesafe kuralına uymak için kısa süre sonra dağıldılar.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele içerisinde olunduğunu ve ciddi önlemlerin alındığını söyledi.

Gün, yaptıkları farkındalık etkinliğiyle ilgili, "Biz de İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendimiz için değil, geleceğimiz ve çocuklarımız için kurallara uyalım, okulları açalım diyoruz ve amacımız bu. İlimizdeki gönüllü öğretmen arkadaşlarımız tişörtleri giyerek üzerlerinde pandemi ile ilgili yapacağımız çalışmalar ve mücadeleleri anlatan kelimeler ve sözcüklerin olduğu, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan broşürleri halkımıza ve esnafımıza dağıtmak suretiyle bir farkındalık oluşturmak istedik." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının, öğrencilerin sağlıklı şekilde okula gelişlerini bir an önce sağlamak olduğuna dikkat çeken Gün, şöyle devam etti:

"Amacımız, en ertelenemez, en önemli haklardan biri olan eğitim hakkı ile çocuklarımızı buluşturmak. Bu meyanda öğretmen arkadaşlarımız üzerlerine düşen çok ciddi ve çok güzel bir sorumluluk örneği göstererek Valimizin de talimatları ile bu hususta güzel bir çalışma yaptı."