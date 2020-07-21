Son dakika haberleri: Erzincanlılar playoff maçını dev ekrandan takip edecek
Son dakika güncel haberi... Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan halkını 24Erzincanspor'a destek olmak için Cumhuriyet Meydanında kurulacak dev ekranda maçı izlemeye davet etti.
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan halkını 24Erzincanspor'a destek olmak için Cumhuriyet Meydanında kurulacak dev ekranda maçı izlemeye davet etti.
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun yaptığı açıklamada; "Canını dişine takarak can Erzincan'ımızı 3. Lig 1. Grupta temsil eden 24 Erzincanspor'un 21 Temmuz Salı günü başlayacak olan play-off maçlarında başarılar diliyorum. 25 Temmuz akşamı bir sonraki durağımız 2. Lige coşkuyla çıkacağımıza canı gönülden inanıyorum. 21 Temmuz Salı günü saat 20.00'de oynanacak olan Artvin Hopaspor maçını Erzincan Belediyesi olarak Cumhuriyet Meydanında kuracağımız dev ekranda vatandaşlarımızın seyrine sunacağız. 24 Erzincanspor için kenetlenen tüm halkımızı hep birlikte maçı izlemeye davet ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim takımımız için mesafemizi koruyarak da kenetlenebiliriz. Maske ve sosyal mesafe kurallarına gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı şimdiden teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 07:49 Kaynak: İHA
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