Erzurum Başçakmak Köyü Ortaokulu, eTwinning Okulu olmaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başçakmak Köyü Ortaokulu, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında eTwinning Okulu olmak için başvuruda bulundu.

Okul öğretmeni ve aynı zamanda Sosyal Medyayı Doğru Kullanım (I use social media right) eTwinning projesinin kurucusu olan öğretmen Yunus Kocakaya, öğrencilerin sosyal medyayı en doğru ve verimli şekilde kullanmaları için İspanya, Romanya, Polonya, İrlanda, Sırbistan, Litvanya gibi ülkelerden okullar ile faaliyet yürüttü.

"I use social media right" projesi ile okul öğretmenlerine, öğrencilere ve velilere internet güvenliği, sosyal medya kullanımı gibi konularda eğitimler verildi.

Projeyle öğrencilere ayrıca internet ortamında dikkat etmeleri gereken siber zorbalık, nefret ve şiddet eylemleri, kandırılma, suiistimal, momo ve benzeri tehlikeli içerikler ile dolandırıcılıklar hakkında bilgiler aktarıldı.

Bu çalışmalar ile 2019 yılında eTwinning Ulusal Kalite Etiketi alan öğretmen Yunus Kocakaya 2020 yılında Avrupa Kalite Etiketi alırken, okulu da eTwinning Okulu olmayı hak kazandı.