Üye Girişi
Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

06.02.2022 02:29

Erzurum'da 6 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Erzurum'da 6 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Merkez Yakutiye Terminal Mahallesi Kombina Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini tahliye ederek yangına müdahalede bulundu.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
500

Yakutiye, İtfaiye, Erzurum, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:22 Böyle Fatih Terim sevgisi görülmemiştir! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!
01:06 Takip ettikleri aracı delik deşik ettiler! Komandolar 2 kişiyi öldüren saldırganların peşinde
00:59 İşte soruşturmanın nedeni! Erdoğan'ın koronaya yakalanmasının ardından nefret tweetleri!
00:41 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
00:19 Küçükkuyu'nun CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan serbest bırakıldı!
00:26 Canlı yayında FB'nin hocası İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Fenerbahçe antrenörsüz çıksa daha kötü oynayamaz!
00:15 5 gündür kuyudan sağ salim çıkması bekleniyordu! Rayyan kuyudan çıktı ama hayata tutunamadı!
00:04 Vahşet sözcüğü vücut buldu! 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde hamile eşini öldürüp parçalara ayırdı
23:45 HDP'li milletvekilleri arasında "gericilik" atışması! Oya Ersoy'a, Hüda Kaya yanıt verdi!
23:36 Galatasaray erkek basketbol takımının sadece 6 futbolcusu Covid'li değil! Ama federasyon maç erteleme talebini reddetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 03:00:24. #1.11#
SON DAKİKA: Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement