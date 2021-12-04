Son dakika haberleri: Erzurum'da arama kurtarma eğitimi alan polisler afetlerin "çevik kuvvet"i olacak - Son Dakika

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polislerden oluşan Polis Arama Kurtarma (PAK) timleri, olası afetlerde hayat kurtarmak için göreve hazır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, afet ve acil durumlarda arama kurtarma faaliyetlerine katkı sunmak amacıyla Erzurum'un da aralarında bulunduğu 12 ilde oluşturulan PAK timleri sıkı eğitimden geçiyor.

Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki (AFAD) 6 haftalık eğitimlere katılan 21 çevik kuvvet polisi, öğrendiklerini gerçeği aratmayan tatbikatlarla da pekiştirme imkanı buldu.

Senaryo gereği yüksekte mahsur kalan bir yaralıya halat yardımıyla ulaşan ekipler, sedyeye alarak iple güvenli alana indirdi. Ekipler, enkazdan yaralı kurtarma tatbikatını da başarıyla tamamladı.

Soğuk havada eğitim alan polisler, eğitim sırasında üşümemek için yaktıkları ateşin etrafında zaman zaman toplanarak ısındı.

"Tatbikat eğitimlerin başarılı geçtiğini gösterdi"

Eğitime katılan çevik kuvvet komiser yardımcısı Abdulkadir Çınar, AA muhabirine, eğitimlerde meslektaşlarının üstün performans sergilediğini söyledi.

Polis Arama Kurtarma ekibinde görev alan arkadaşlarının, AFAD'ın verdiği bütün eğitimleri sahada birebir uyguladığını ifade eden Çınar, "Ekibimiz 21 kişiden oluşuyor. Eğitimlerimiz 6 haftaydı ve modül modül bölünmüştü. Bu eğitimler tamamlanınca son gün yaptığımız tatbikat eğitimlerin başarılı geçtiğini gösterdi." dedi.

Alanında uzman AFAD personelinden eğitim aldıklarını anlatan Çınar, sadece deprem ve sel gibi afetlerde değil çığ ve heyelan gibi olaylarda da görev yapabileceklerini dile getirdi.

Çınar, eğitimlere ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Afet farkındalık eğitimi ve Türkiye'nin afetselliği, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma (KBRN) eğitimi, harita pusula ve GPS eğitimi, afette kullanılacak teçhizatı tanıma ve kullanma, ip yardımıyla yüksekten ve derinden kurtarma, enkazda aktif çalışma, kazazede kurtarma ve son olarak tatbikat yaptık. Gönüllülük esasına göre yaptığımız eğitimler çok verimli geçti. Allah göstermesin ama olası bir afet anında göreve tam donanımlı hazırız. Köpekli ve sesli aramalar tamamen gerçeğe uygun enkazda yapıldı. Havanın soğuk olması bizleri biraz zorladı. Ayrıca bölge itibarıyla burada çığ ve heyelan gibi afetler de olabilir. Onlara da hazırlıklarımız oldu ve eğitimleri başarıyla tamamladık."

"Ekiptekiler çok istekli çalıştı"

AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Uğur Yüce de polislere verdiği eğitimlerde ortaya çıkan tablodan gurur duyduğunu vurguladı.

Her polisin canla başla eğitime katıldığını ve sahada görev alırken başarılı olduklarını görünce yaşadığı mutluluğu gizleyemediğini anlatan Yüce, şunları kaydetti:

"Eğitimlerimiz kısım kısım oldu. Ekip oluşumu, sahaya giriş süreci, enkaza müdahale şekilleriyle başlayan, envanterimizde bulunan kurtarma malzemelerini tanıtım ve kurtarma eğitimi, yüksek ve derin yerlerden kurtarma eğitimleri yapıldı. Son haftada sahada aldıkları eğitimlerin uygulamasını yaptık. Ben mutlu oldum. Bu ekibin bölgemizde ve Erzurum'da olmasına çok sevindim ve ekiptekiler çok istekli çalıştı. Erzurum'da özellikle sivil toplum kuruluşları veya resmi kurumlar açısından eğitim alanlar noktasında fakiriz. Polislerin bu eğitimi alması çok iyi oldu. Bize destek olacak tam bir ekip ortaya çıktı."