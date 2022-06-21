Olay, sabah saatlerinde Göbekören Mahallesi'deki arazide meydana geldi. İddiaya göre, Çat Belediyesi 'nin Ak Parti'li Meclis Üyesi Haydar Bulut , Doğan Edebali ve isimleri öğrenilemeyen 2 kardeşiyle arazi yüzünden kavga etti. Kardeşlerin darbettiği Bulut üzerindeki bıçakla Doğan Edebali'yi yaraladı. Doğan Edebali de tabancayla ateş etti. Bulut, isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Doğan Edebali, hastaneye kaldırılırken, 2 kardeşi olay yerinden kaçtı. Bölgede güvenlik tedbirlerini artıran jandarma 2 kardeşi arıyor.

Kaynak: DHA

Çat Belediyesi, Haydar Bulut, AK Parti, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Erzurum'da belediye meclis üyesi arazi kavgasında öldürüldü - Son Dakika

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