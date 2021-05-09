Son dakika haberleri! Erzurum'da birlikte ava çıktığı arkadaşının tüfeğinin ateş almasıyla yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki tüfeğe el koyarak S.M.K'yi gözaltına aldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.İ, yaşamını yitirdi.

Palandöken ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Güzelyurt Mahallesi 'nde arkadaşıyla izinsiz avlanmaya giden S.M.K, iddiaya göre tüfeğinin kazara ateş alması sonucu beraberindeki M.İ'yi vurdu.

Erzurum 'da arkadaşıyla yasa dışı avlanmaya çıkan kişi, arkadaşının ateş alan tüfeğinden çıkan fişek saçmalarıyla yaralanarak hayatını kaybetti.

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