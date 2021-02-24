Son dakika haberleri | Erzurum'da 'buz kırma timi'nin yoğun mesaisi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Erzurum'da 'buz kırma timi'nin yoğun mesaisi

24.02.2021 08:40

Son dakika gündem haberine göre ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 'buz kırma timi', yoğun kar yağışının ardından ev ve iş yerlerinin saçaklarında oluşan buzları kazma ve kürekler ile kırıyor.

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 'buz kırma timi', yoğun kar yağışının ardından ev ve iş yerlerinin saçaklarında oluşan buzları kazma ve kürekler ile kırıyor. Ekipler, tehdit oluşturan yüzlerce ton buzu kırarak, imha ettiklerini söyledi.

Kentte her yağışın ardından çatılarda biriken kar, gündüzleri güneşin etkisiyle eriyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle donan kar suları, saçaklarda buz sarkıtlarının oluşmasına neden oluyor. Gündüz sıcaklığın artması ile boyları 1- 2 metreyi bulan buz sarkıtları, tehlike oluşturuyor. Can ve mal güvenliğini tehdit eden sarkıtlara karşı bölge halkı da itfaiyeden yardım istiyor. İtfaiyenin 'buz kırma timi' vinç ya da itfaiye aracının sepetine binerek, metrelerce yükseklikteki sarkıtları ellerindeki kazma ve kürekler ile kırarak yok ediyor.

'ÜCRET ALMADAN BUZLARI KIRIYORUZ'

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, çatılarda oluşan buzların kırılması için vatandaştan '110' numaralı itfaiye hattını aramalarını istedi. Saçaklarda oluşan buz sarkıtlarının sıcak havalarda kendiliğinden düşmesinin can ve mal kaybına neden olabileceğini belirten Sekmen, "Erzurum gibi kışın ağır geçtiği illerde saçak altında yürümek çok tehlikeli. Çok sayıda insan her yıl sakat kalıyor ya da hayatını kaybediyor ama çok şükür aldığımız önlemlerle bu yıl kötü bir olay yaşanmadı. Hemşehrilerimiz itfaiyeyi arayarak yardım talebinde bulunsun. Hiçbir ücret alınmadan buzları kırıyoruz" diye konuştu.

Merkez Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa Mahallesi'ndeki birçok apartmanın saçaklarında biriken buzların, hayatlarını tehdit ettiğini belirten semt sakinleri de bu nedenle 'buz kırma timi'nden yardım istediklerini söyledi. Çatıdaki sarkıtların kendilerini çok tedirgin ettiğini söyleyen Mümin Çağlar, "Daha temkinli olmaya çalışıyoruz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yürürken Allah muhafaza birinin başına düşebilir. O nedenle çok tedirgin oluyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Erzurum'da 'buz kırma timi'nin yoğun mesaisi - Son Dakika


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