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Son dakika haberleri: Erzurum'da çığ altında kalarak ölen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Erzurum'da çığ altında kalarak ölen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi

28.01.2022 16:22
Son dakika haberleri: Erzurum'da çığ altında kalarak ölen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberleri... Erzurum'un Horasan ilçesinde dün çığ altında kalarak hayatını kaybeden amca oğlu 2 kişinin cenazesi Erzurum'da defnedildi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde dün çığ altında kalarak hayatını kaybeden amca oğlu 2 kişinin cenazesi Erzurum'da defnedildi.

İlçeye bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında çığ düşmesinin ardından, Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve arama kurtarma ekiplerince kar kütlelerinin altından cenazeleri çıkartılan Abdullah ve Cüneyt Aktaş için Narmanlı Cami'de tören düzenlendi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından camiye getirilen Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın cenazeleri, burada kılınan namazın ardından Yukarı Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Törene, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cüneyt Aktaş'ın evli ve dört çocuk babası, Abdullah Aktaş'ın ise bekar olduğu öğrenildi.

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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Erzurum'da çığ altında kalarak ölen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Erzurum'da çığ altında kalarak ölen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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