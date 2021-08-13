Ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yangın mahalli İtfaiyenin yangına müdahalesi Aslanpaşa Mahallesi muhtarı Zafer Şahin ile röportaj Erzurum'da çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldüERZURUM (AA) – Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın mahalli İtfaiyenin yangına müdahalesi Aslanpaşa Mahallesi muhtarı Zafer Şahin ile röportaj Erzurum'da çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü ERZURUM (AA) – Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçeye bağlı Aslanpaşa Mahallesi'nde Yavuz İyisoy'a ait otların bulunduğu bir arazide, henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zaman zaman aniden yükselen alevlere uzun süre müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu çevredeki ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Aslanpaşa Mahallesi Muhtarı Zafer Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İyisoy'a ait yaklaşık 170 balya otun yandığını belirterek, "Komşular tarafından itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri sağ olsun yoğun çaba gösterdi. Ateş kontrol altına alındı, tamamen sönmesini ve soğutma çalışmalarını bekliyoruz. Geçmiş olsun." dedi.

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