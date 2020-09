Erzurum'da çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı

Köylülerin 6 ton kışlık malzemeleri kül oldu

Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

ERZURUM - Erzurum'da bir evde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı. Yangında köylülerin kışa hazırladıkları 6 ton yakacak malzeme kül olurken, 5 ev de kullanılamaz hale geldi. Yangının şiddeti cep telefonu kameralarını an be an yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Zeyrek köyünde, gece saatlerinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede şiddetlenen yangın çevredeki evlere sıçradı. Durumu gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine merkezden ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ile ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri uzun süren çalışmalar neticesinde yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmaları yaptı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, 5 ev, 1 traktör, 6 ton kışlık yakacak malzeme, 10 bin balya ot ve çok sayıda malzeme kül oldu. Vatandaşlar, can kaybı yaşanmadan kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerine teşekkür ettiklerini söyledi.

Alevlerden çıkan dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ise 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.