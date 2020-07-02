Son dakika haberleri: Erzurum'da çöken 5 katlı boş binada inceleme yapıldı - Son Dakika

ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesi Evrenpaşa Mahallesi'nde çöken 5 katlı boş binanın enkazında inceleme yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mühendislerin incelemesinin ardından riskli bulunan diğer binalarla ilgili de yıkım kararı verilecek.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Evrenpaşa Mahallesi 6'ncı Konak Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm nedeniyle 5 yıl önce yıkılmak üzere boşaltılan İlhami Akkuş'a ait 5 katlı bina, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sonrası itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yıkılan binanın enkazında araştırma başlattı. Göçük altında birisinin olabileceği ihtimalini değerlendiren AFAD ekipleri, polis ekiplerince çevredekilerin uzaklaştırılmasıyla enkazda ses dinlemesi yaptı.
"Akşam evde çay içiyorduk. Bir gürültü geldi, hepimiz balkonlara çıktık. Acayip bir toz duman göz gözü görmüyordu. Bir yerler yıkıldı ya da yandı dedik. Tozun içerisinde bile koştuk. 'İçeride kimse var mı?' diye seslendik, ev boş dediler. Millet çok korktu arka mahallelerden geldiler. Gece evleri boşaltıldı. Aileler çıktı eşyaları duruyor şu anda. Ağlayanlar oldu 'Eşyalarımız var' diye. Yan komşu 'Bizim binalar sallandı' dedi. Kadının dili tutulmuştu. Yaşlı bir teyze vardı o merdivenler düşmüş. Önce bir ses geldi nakliye arabası geçti. Biz araba bir yere girdi sandık. O geçti ev çöktü. Arabayı kullanan adam döndü geriye baktı. Biz dedik ki o çarptı öyle mi yıkıldı acaba. Yoksa deprem mi oldu? Büyük bir afat oldu."