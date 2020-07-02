Son dakika haberleri: Erzurum'da çöken 5 katlı boş binada inceleme yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Erzurum'da çöken 5 katlı boş binada inceleme yapıldı

Gelen son dakika haberine göre ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesi Evrenpaşa Mahallesi'nde çöken 5 katlı boş binanın enkazında inceleme yapıldı.

ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesi Evrenpaşa Mahallesi'nde çöken 5 katlı boş binanın enkazında inceleme yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mühendislerin incelemesinin ardından riskli bulunan diğer binalarla ilgili de yıkım kararı verilecek.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Evrenpaşa Mahallesi 6'ncı Konak Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm nedeniyle 5 yıl önce yıkılmak üzere boşaltılan İlhami Akkuş'a ait 5 katlı bina, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sonrası itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yıkılan binanın enkazında araştırma başlattı. Göçük altında birisinin olabileceği ihtimalini değerlendiren AFAD ekipleri, polis ekiplerince çevredekilerin uzaklaştırılmasıyla enkazda ses dinlemesi yaptı.

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RİSKLİ BİNALAR YIKILACAK

Sabah saatlerinde binanın etrafı ve sokağa girişler bariyerler çekilerek güvenlik nedeniyle kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kentsel dönüşüm ekibinde görevli mühendisler bina çevresinde inceleme yaptı. Yıkılan bina nedeniyle hasar alan binalarda oturanların da evlerine girişlerine izin verilmedi. Belediye ekiplerinin incelemesinin ardından riskli bulunan binalar için de yıkım kararı verilecek. Yıkılma kararı verilecek evlerdeki aileler ise belediye tarafından başka yerlere nakledilecek.

EŞYALARIMIZ İÇERİDE KALDI

Yıkılan binanın yanındaki evde oturan Abdullah Yılmaz, büyük bir gürültü ile balkonlara koştuklarını söyledi. Yılmaz, "Felaket bir ses geldi. Evimizde sarsıntı hissettik, deprem oldu sandık. Eşyalarımız içeride kaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz? Gece yakınlarımızda kaldık. Devlet büyüklerimiz inşallah yardım ederler. Tek umudumuz o başka ne yapacağız? Evimiz yıkılacak büyük ihtimalle. Kira fiyatları yüksek, bizim imkanlarımız el verse zaten buralarda oturmayız. İnşallah mağdur etmezler bizi" dedi.

KOMŞUNUN KORKUDAN DİLİ TUTULDU

Komşusunun korkudan dilinin tutulduğunu belirten Leyla Edis ise yaşananları şöyle anlattı:

"Akşam evde çay içiyorduk. Bir gürültü geldi, hepimiz balkonlara çıktık. Acayip bir toz duman göz gözü görmüyordu. Bir yerler yıkıldı ya da yandı dedik. Tozun içerisinde bile koştuk. 'İçeride kimse var mı?' diye seslendik, ev boş dediler. Millet çok korktu arka mahallelerden geldiler. Gece evleri boşaltıldı. Aileler çıktı eşyaları duruyor şu anda. Ağlayanlar oldu 'Eşyalarımız var' diye. Yan komşu 'Bizim binalar sallandı' dedi. Kadının dili tutulmuştu. Yaşlı bir teyze vardı o merdivenler düşmüş. Önce bir ses geldi nakliye arabası geçti. Biz araba bir yere girdi sandık. O geçti ev çöktü. Arabayı kullanan adam döndü geriye baktı. Biz dedik ki o çarptı öyle mi yıkıldı acaba. Yoksa deprem mi oldu? Büyük bir afat oldu."


Yakutiye, Konak, Akkuş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:49 Kaynak: DHA

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