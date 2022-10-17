Son dakika haberleri | Erzurum'da kaçak göçmen operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Erzurum'da kaçak göçmen operasyonu

17.10.2022 09:12
Son dakika haberleri | Erzurum'da kaçak göçmen operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Erzurum'da 64 kaçak göçmen yakalandı.

Erzurum'da 64 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; düzensiz göçmenleri batı illerine gönderdiklerine dair bilgiler edinilmesi üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda; Nenehatun rampaları Kuzey Çevre yolunda yapılan kontrollerde, Nenehatun Köprülü kavşağı ile 2. Organize sanayi üst girişi arası Erzincan istikameti çevre yolundan ayrılan tali toprak yolda bir aracın Kuzey çevre yoluna doğru geldiği ve aracın şahısları aldığı yerden hızlı bir şekilde kaçtığı görülmesi üzerine araç durumundan şüphelenilerek tali yol bitimi çevreyolu birleşim yerinde durduruldu. Üzerinde kimlik bulunmayan 3'ü Çocuk olmak üzere 15 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Bölgede yapılan tarama çalışmaları esnasında dağlık arazi üzerinde 3'ü çocuk olmak üzere 19 Afgan uyruklu düzensiz göçmen daha görülerek muhafaza altına alındı.

Toplamda 6'sı çocuk 34 Afgan uyruklu düzensiz göçmen işlemleri tamamlanarak Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Araç sürücüsü Metahan E. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı, suçta kullanılan araca el konuldu, şahıs adli makamlara sevk edildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçuna yönelik etkin mücadelenin yasalar çerçevesinde kararlılıkla devam ettiği belirtildi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Erzurum, Göçmen, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Erzurum'da kaçak göçmen operasyonu - Son Dakika

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