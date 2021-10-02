Son dakika haberleri! Erzurum'da kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Cenazeler otopsi için İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Özdoğan ile yanındaki Gökhan Nas'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Seda Sayan'dan hakkındaki aşk iddialarına net yanıt: Ata Çağlayan ile aramızda bir şey yok