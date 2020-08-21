Son dakika haberleri | Erzurum'da kelebeklerin ölüm dansı geceyi beyaza bürüdü

Gelen son dakika haberine göre Erzurum'da 'kelebeklerin ölüm dansı' geceyi beyaza bürüdü.

Erzurum'da 'kelebeklerin ölüm dansı' geceyi beyaza bürüdü. Sokak aydınlatma direklerinin ışıklarının etrafında dakikalarca uçup, bir süre sonra ölen kelebekler, yerde beyaz bir örtü oluşturdu. Erzurum'un Horasan ilçesinde gece saatlerinde sokak aydınlatma direklerini saran kelebekler vatandaşların tabiriyle 'ölüm danslarını' yapmaya başladı. Kar yağar gibi bir görüntü sergileyen kelebekler, bir süre uçtuktan sonra öldü. Son uçuşlarını gerçekleştiren kelebeklerin yere düşmesiyle kaldırımlar adeta beyaz bir örtüye büründü ve ilginç görüntüler oluştu. Kelebekler larva bırakma döneminde çiftleştikten sonra son uçuşlarını yapıyor. Görsel şölene dönüşen olayda larvalarını bırakan kelebekler, son uçuşlarının ardından ölüyor. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:49

Kaynak: İHA

Son Dakika

Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu

Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi Suriyelileri sevindirdi

Tüm Türkiye Erdoğan'ın doğal gaz açıklamasını sevinçle karşıladı

Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki

Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek

Yine maganda terörü! Bayrak asarken az daha canından oluyordu

Lazio ile anlaşan Vedat Muriqi, hafta sonu imza için İtalya'ya gidiyor

Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti

Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır

Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik