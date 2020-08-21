Son dakika haberleri... Erzurum'da kelebeklerin ölüm dansı geceyi beyaza bürüdü - Son Dakika

Kar yağar gibi görüntü sergileyen kelebekler, bir süre uçtuktan sonra öldü. Son uçuşlarını gerçekleştiren kelebeklerin yere düşmesiyle kaldırımlar adeta beyaz bir örtüye büründü ve ilginç görüntüler oluştu.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:51

Kaynak: İHA

Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır