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DENİZİ OLMAYAN ERZURUM'DA GENÇLER İSAA'YI OLİMPİK HAVUZDA TANITTI - Son Dakika

DENİZİ OLMAYAN ERZURUM'DA GENÇLER İSAA'YI OLİMPİK HAVUZDA TANITTI

14.09.2021 17:35

ERZURUM Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi tarafından desteklenen liseli gençler TEKNOFENST için hazırladıkları İnsansız Su Altı Aracını (İSAA), deniz olmadığı için olimpik havuzda tanıttı.

ERZURUM Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi tarafından desteklenen liseli gençler TEKNOFENST için hazırladıkları İnsansız Su Altı Aracını (İSAA), deniz olmadığı için olimpik havuzda tanıttı. Proje Danışmanı üniversite öğrencisi Ömer Çay, Gökyüzü İHA ve SİHA'lar sayesinde emin ellerde. Deniz altını da İSAA'lar sayesinde emin ellere alacağız dedi.

İstanbul'da 16- 20 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasına katılacak olan lisesi gençler, 7 ayda geliştirdikleri 'Preveze' adlı İnsansız Su Altı aracını merkez Palandöken ilçesindeki Olimpik Havuzda basına tanıttılar. Havuzun bir tarafında gençler yüzerken bir tarafında da kendilerini bilim ve teknolojiye adayan lisesi gençler festivale katılacakları deniz altının tanıtımını yaptı. Liseli Gençlerin Proje Danışmanlığını yapan Erzurum Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Ömer Çay, Türkiye'nin gökyüzünün İHA ve SİHA'lar sayesinde emin ellerde olduğunu deniz altının de yerli ve milli olan İSAA'lar sayesinde emin ellerde olacağını belirtti. Kendini bilim ve teknolojiye adayan gençlerin bir araya gelerek harikalar yarattığını vurgulayan Ömer Çay, Projelerimizi yaptığımız bir atölyemiz var. Genelde teknolojik çalışmalar yapıyoruz. Yeni ürünler üretiyoruz ve burada AR-GE çalışmalarımız oluyor. Şu anki aracımızda yaptığımız AR-GE çalışmaları sonucunda ürettiğimiz bir robot ve genel olarak insana fayda sağlayacak işlemlerde kullanılacak. Robotumuz genellikle su altında bir cismi farklı bir yere taşıma ya da herhangi bir kayıp durumunda ya da askeri mühimmat taşıma konusunda işe yarayacak. Son zamanlarda yaşadığımız sel olaylarını örnek verebiliriz. Buradaki insan kayıplarını tespit edebilecek. Denizde boğulanlar da buna dahil olacak. Hayatını kaybetmiş veya kaybetmemiş insanları bulmada uzaktan kontrolle sağlanabilecek. Yüksek kalitede görüntü alarak kayıpları, askeri mühimmatların imhası veya deniz canlılarını takipte kullanılabilecek. Gökyüzü kontrolünde Türkiye çok yol kat etti. İnşallah ürettiğimiz robotla da deniz altı için aynı şeyleri söyleyebileceğiz. Gökyüzü emin ellerde deniz altını da emin ellere alacağız diye konuştu.

Robotta kendilerini en çok yoran kısmın sızdırmazlık konusu olduğunu vurgulayan Çay, Çünkü ürünümüz tamamiyle elektronik olduğu için tamamen suya karşı yalıtım yapmamız gerekiyordu. Aracımız şuan rahatlıkla 30 metre derine inebiliyor. Bu derinlikte basınç artacağı için aracımızın elektronik kısmını çok iyi korumamız gerekiyordu. En çok vakit ayırdığımız kısım bu oldu. Bunu da aştık şuan sızdırma söz konusu değil. Cisimlerin hareket ettirilmesi için yaptığımız kıskaç kısmı tamamen yerli ve kendi üretimimizdir. Kendi makinelerimizle kendi parçalarımızı ürettik. Yaklaşık 20 bin lira harcandı. Desteklerinden dolayı gençlik merkezine teşekkür ediyoruz dedi.

İnsansız Su Altı arıcını, Gençlik Merkezi ile birlikte bu yıl TEKNOFEST yarışlarına katılmak üzere ürettiklerini vurgulayan Erzurum Özel Bilge Koleji 12'nci sınıf öğrencisi Asude Samancı (17), Erzurum'da deniz olmadığı olimpik yüzme havuzunda testlerimizi tamamlıyoruz. Ürünümüzün hareket kabiliyetlerini ölçüyoruz. Yaklaşık 7 aydır bunun için hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız üç aşamadan oluşuyor. Ön değerlendirme raporu hazırladık ve bunu ülkenin her yerinden katılımcılar hazırladı. Bu aşamayı geçtik ve ikinci aşamada detay raporu hazırladık. Sistemin tasarımı, seçilen malzemeler hakkında rapor hazırladık. Son olarak sızdırmazlık aşaması vardır ve bizde videolu bir rapor hazırladık. Bu raporu geçen 45 gruptan birisi olduk. Bu aşamaları geçerek finalist olduk ve yarışmaya katılmaya hak kazandık. Erzurum'un il su altı takımı olarak bizim için gurur verici oldu. 16 Eylül'de TEKNOFEST'te yarışacağız diye konuştu

DENİZİ OLMAYAN ERZURUM'DA GENÇLER İSAA'YI OLİMPİK HAVUZDA TANITTI
DENİZİ OLMAYAN ERZURUM'DA GENÇLER İSAA'YI OLİMPİK HAVUZDA TANITTI
DENİZİ OLMAYAN ERZURUM'DA GENÇLER İSAA'YI OLİMPİK HAVUZDA TANITTI
DENİZİ OLMAYAN ERZURUM'DA GENÇLER İSAA'YI OLİMPİK HAVUZDA TANITTI
DENİZİ OLMAYAN ERZURUM'DA GENÇLER İSAA'YI OLİMPİK HAVUZDA TANITTI
DENİZİ OLMAYAN ERZURUM'DA GENÇLER İSAA'YI OLİMPİK HAVUZDA TANITTI
DENİZİ OLMAYAN ERZURUM'DA GENÇLER İSAA'YI OLİMPİK HAVUZDA TANITTI
DENİZİ OLMAYAN ERZURUM'DA GENÇLER İSAA'YI OLİMPİK HAVUZDA TANITTI
DENİZİ OLMAYAN ERZURUM'DA GENÇLER İSAA'YI OLİMPİK HAVUZDA TANITTI
DENİZİ OLMAYAN ERZURUM'DA GENÇLER İSAA'YI OLİMPİK HAVUZDA TANITTI
DENİZİ OLMAYAN ERZURUM'DA GENÇLER İSAA'YI OLİMPİK HAVUZDA TANITTI

Erzurum, Türkiye, Eylül, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZİ OLMAYAN ERZURUM'DA GENÇLER İSAA'YI OLİMPİK HAVUZDA TANITTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DENİZİ OLMAYAN ERZURUM'DA GENÇLER İSAA'YI OLİMPİK HAVUZDA TANITTI - Son Dakika
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