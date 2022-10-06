Son dakika haberleri | Motosikletinden düşüp aracın altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Motosikletinden düşüp aracın altında kalan sürücü öldü

06.10.2022 12:38

Gelen son dakika haberlerine göre Erzurum'un Yakutiye ilçesinde motosikletten düştükten sonra öğrenci servisinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde motosikletten düştükten sonra öğrenci servisinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Yasin Kurtuluş, kullandığı 60 KV 131 plakalı motosikletin Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda savrulması sonucu düştü.

Bu sırada Orhan P. idaresindeki 25 S 0170 plakalı minibüs, Kurtuluş'a çarptı.

Çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde kaza yerinde öldüğü anlaşılan Kurtuluş'un cesedi, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Motosikletinden düşüp aracın altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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