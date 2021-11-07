Üye Girişi
Son dakika haberleri: ERZURUM'DA ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

Son dakika haberleri: ERZURUM'DA ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

07.11.2021 14:04

Edinilen son dakika haberine göre KUZEY Irak'taki üs bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan (26) memleketi Erzurum'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

KUZEY Irak'taki üs bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan (26) memleketi Erzurum'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Son kez evinin önüne getirilen oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu dokunan Emine Erkan, "Oğlum, ben sana hakkımı helal ettim, sen de bana et. Ben sana doyamadım, biliyorum sen de bana doyamadın. Bekle, benim yerimi ayır" diye gözyaşı döktü.

Kuzey Irak'taki üs bölgesinde görev yaparken şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan'ın cenazesi dün Erzurum'a getirilerek Mareşal Çakmak Hastanesi morguna konuldu. Emine (47)-Şaban (54) Erkan çiftinin 3 çocuğundan ikincisi olan Şehit Emrah Erkan'ın cenazesi bugün sabah hastane morgundan alınarak son kez Hilalkent semtindeki evine götürüldü. Ailesi ve komşuları şehidin cenazesini Türk bayraklarıyla süslü apartmanının önünde karşıladı. Tekbirlerle cenaze aracıyla evinin önüne getirilen Şehit Erkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunan annesi Emine Erkan yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Geçen yıl Ağustos ayında evlendiği eşini kaybetmenin acısını yaşayan Sevilay Emrah (24), uzun süre tabutun başından ayrılmadı. Kız kardeşi Beyza (20) ile birlikte tören kıtasında görevi askerin taşıdığı fotoğrafının yanına geçerek selam veren ağabeyi Zafer Emrah ise çok üzüntülü olduğunu söyledi. İki kardeş babaları Şaban Erkan'a sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

SEN DE BANA HAKKINI HELAL ET

Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından oturduğu apartmanın önünde Şehit Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan için yakınları ve komşularından helallik istendi. Bir eliyle oğlunun tabutunu okşayan anne Emine Erkan, "Ben sana hakkımı helal ettim yavrum, sen de bana hakkını helel et. Ben sana doymadım yavrum, biliyorum sen de bana doyamadın. Beni bekle, benim yerimi ayır" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan'ın cenazesi daha sonra cenaze namazı kılınmak üzere merkez Yakutiye ilçesi Narmanlı Camii'ne götürüldü. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askeri ve mülki erkanın yanısıra yüzlerce vatandaşın katıldığı cenaze namazını il müftüsü Şahin Yıldırım kıldırdı. Namazın ardından tören kıtası tarafından omuzlara alınan şehit cenazesi vatandaşların da katılımıyla top arabasına kadar taşındı. Daha sonra cenaze aracına konulan şehit naaşı, toprağa verilmek üzere Karskapı Şehitliği'ne götürüldü.

BURAK TORTUMLU İLE SINIF ARKADAŞI

Bu arada Şehit Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan'ın 21 Ekim günü Tunceli'de şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu ile ilkokuldan arkadaş oldukları öğrenildi. Şehidin ağabeyi Zafer Erkan, "Kardeşim Şehit Burak Tortumlu ile sınıf arkadaşıydı. Şehit olduğu haberini duyunca kardeşimle görüştüğümde 'Demek ki Allah onu daha çok seviyormuş' demişti. Bu hafta da kardeşim şehit oldu. Demek ki Allah kardeşimi de seviyormuş" diye konuştu.

Son dakika haberleri: ERZURUM'DA ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri: ERZURUM'DA ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri: ERZURUM'DA ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri: ERZURUM'DA ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri: ERZURUM'DA ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri: ERZURUM'DA ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri: ERZURUM'DA ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri: ERZURUM'DA ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri: ERZURUM'DA ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri: ERZURUM'DA ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri: ERZURUM'DA ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri: ERZURUM'DA ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri: ERZURUM'DA ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri: ERZURUM'DA ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Uzman Çavuş, Erzurum, Emrah, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ERZURUM'DA ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor 14:21 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor Otomobil sektöründe çip krizinden sonra bir kriz daha! Fiyatları uçuracak 13:49 Otomobil sektöründe çip krizinden sonra bir kriz daha! Fiyatları uçuracak Son dakika: İstanbul'da minibüs kazası, sıkışan yolcular kurtarılmaya çalışılıyor 13:33 Son dakika: İstanbul'da minibüs kazası, sıkışan yolcular kurtarılmaya çalışılıyor
Büyük skandal patlak verdi! Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler 13:01 Büyük skandal patlak verdi! Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler Türk atlet Hüseyin Can, İstanbul Maratonu'nda 36 yıllık rekoru kırdı 12:55 Türk atlet Hüseyin Can, İstanbul Maratonu'nda 36 yıllık rekoru kırdı Sahneye bir döndü pir döndü! Hülya Avşar, derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı 11:28 Sahneye bir döndü pir döndü! Hülya Avşar, derin yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı
Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı 11:17 Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı Son ankette vatandaşa 10:55 Son ankette vatandaşa "Yurt dışında yaşamak ister misiniz?" diye soruldu! 1 yıl içinde büyük değişim

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Fransa'da Bizim Çocuklar'ı yerden yere vurdular! Tepkinin boyutu çok büyük Fransa'da Bizim Çocuklar'ı yerden yere vurdular! Tepkinin boyutu çok büyük         
14:32
Mucize hikaye bitti! Falcao'nun sakatlanmama serisi son buldu Mucize hikaye bitti! Falcao'nun sakatlanmama serisi son buldu         
14:02
Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke         
13:35
TİSK'ten görüşmeler öncesi dikkat çeken mesaj: Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışıyoruz TİSK'ten görüşmeler öncesi dikkat çeken mesaj: Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışıyoruz         
13:28
CHP ve İYİ Parti, CHP ve İYİ Parti, "Millet İttifakı dağılıyor" iddialarına yanıtı İstanbul Maratonu'ndaki görüntüleriyle verdi         
12:56
Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar         
11:47
"İdo'nun düğününe neden katılmadınız?" sorusuna Dilan Çıtak Talıses'ten olay yanıt!         
11:28
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler         
10:22
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine SİHA saldırısı Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine SİHA saldırısı         
07:52
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi         
13:43
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 14:44:49. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: ERZURUM'DA ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement