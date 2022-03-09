Son dakika haberleri: Erzurum'da sobayı tinerle yakmaya çalışan genç hastanelik oldu - Son Dakika

Erzurum'da sobaya tiner dökerken meydana gelen parlamada vücudunda 2. ve 3. derede yanıklar oluşan Emirhan Kurt'un şehir hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Kentte 5 gün önce akrabasına ait iş yerine giden 21 yaşındaki Kurt, odun koyduğu sobayı tinerle yakmaya çalışırken meydana gelen parlamada yaralandı.

Vücudunun farklı bölgelerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Kurt, yakınlarının yardımıyla Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine kaldırıldı.

Tedavisine devam edilen Kurt, AA muhabirine, parlama sırasında ateşin üzerine sıçradığını ve kıyafetlerinin tutuştuğunu belirterek, "Elbiseleri üzerimden çıkarırken elim ve yüzüm de yandı. Sonra kendimi dışarıdaki karlara atarak üzerimdeki yangını söndürmeye çalıştım." dedi.

Kurt, sobayı tinerle daha rahat şekilde yakabileceğini düşündüğünü belirterek, "Parlama sonucu elim, yüzüm, kollarım, başım ve sırtımda derin yanıklar oluştu. 2 yıl önce sıcak sudan dolayı yine yanmıştım. Hastane imkanları ve doktorları çok iyi. Buradaki hizmetlerden memnunuz. İnsanlar patlayıcı şeylerden uzak dursun ve dikkatli olsun, benim başıma gelen başkasının başına gelmesin." diye konuştu.