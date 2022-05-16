Son dakika haberleri: Erzurum'da teröristlerce kayalıkların arasına gizlenmiş mühimmat bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Erzurum'da teröristlerce kayalıkların arasına gizlenmiş mühimmat bulundu

16.05.2022 13:15
Son dakika haberleri: Erzurum'da teröristlerce kayalıkların arasına gizlenmiş mühimmat bulundu

Son dakika haberi: Erzurum'un Karayazı ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda 2 anti tank roketatar mühimmatı ile 2 roketatar sevk fişeği bulunarak imha edildi.

Erzurum'un Karayazı ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda 2 anti tank roketatar mühimmatı ile 2 roketatar sevk fişeği bulunarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karayazı ilçesinde terör örgütüne yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Yaşar Aydın (Karayazı-19) Operasyonu" kapsamında kırsaldaki arazilerde arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Güvenlik güçleri, aramalarda teröristlerce arazideki kayalıkların arasına gizlenmiş, naylon poşete sarılı 2 anti tank roketatar mühimmatı ile roketatara ait 2 sevk fişeği ele geçirdi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, ele geçirilen mühimmatı cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha etti.

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Karayazı, Erzurum, Şehit, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Erzurum'da teröristlerce kayalıkların arasına gizlenmiş mühimmat bulundu - Son Dakika


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