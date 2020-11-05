Son dakika haberleri... Erzurum'da teröristlerce kullanılan bir sığınak imha edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Erzurum'da teröristlerce kullanılan bir sığınak imha edildi

05.11.2020 10:49
Son dakika haberleri... Erzurum'da teröristlerce kullanılan bir sığınak imha edildi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Erzurum'un Karayazı ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen bir sığınak imha edildi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen bir sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayazı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyonlar kapsamında, arama tarama faaliyeti yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçmiş dönemlerde etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir sığınak tespit etti.

Sığınakta çok miktarda yaşam malzemesi ele geçiren ekipler, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda söz konusu malzemeleri imha edip sığınağı da kullanılamayacak hale tahrip etti.

Jandarmanın emniyet ve asayişin sağlanması ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Karayazı, Erzurum, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Erzurum'da teröristlerce kullanılan bir sığınak imha edildi - Son Dakika


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