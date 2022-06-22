Son dakika haberleri! Erzurum'da tır ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Erzurum'da tır ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü

22.06.2022 18:25
Son dakika haberleri! Erzurum'da tır ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Edinilen son dakika haberine göre Erzurum'un Tortum ilçesinde tır ile pikabın çarpışması sonucu, 2 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'un Tortum ilçesinde tır ile pikabın çarpışması sonucu, 2 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum-Artvin kara yolunun Tortum ilçesi Güzelyayla mevkisinde, Emre Gökçe idaresindeki 41 AIS 908 plakalı tır ile Faruk Beyazbulut idaresindeki 25 FV 782 plakalı pikap çarpıştı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı kontrolde, pikap sürücüsü Beyazbulut ile aynı araçta bulunan Muharrem Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Erzurum'da tır ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika

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