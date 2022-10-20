Son dakika haberleri | Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

20.10.2022 12:10
Son dakika haberleri | Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saat 03.30 sularında Erzurum'dan Aşkale istikametine seyir eden 36 AAE 028 plakalı kamyon, Çayköy mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde yan yattı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri geldi. İlçe trafik ekipleri yol emniyetini sağlarken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü ve yolcuyu uzun uğraşlar sonucunda araçtan çıkardı. Kazada Eren Çam'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Şahin Yıldırım ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Malatya haber! Kale'de kan bağışı kampanyası Malatya haber! Kale'de kan bağışı kampanyası Başakşehir'de imam hatip okullarının kuruluş yıl dönümü etkinliği yapıldı Başakşehir'de imam hatip okullarının kuruluş yıl dönümü etkinliği yapıldı

Hisarcık, İtfaiye, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:11 TFF binasına saldıran şahıslar hakkında hazırlanan fezlekede 285 yıla kadar hapis cezası talep edildi
13:03 Türk Tabipleri Birliği'nin "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasına MSB'den yanıt: Bu tür mühimmat, TSK envanterinde bulunmamaktadır
12:41 Güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kasık dekolteli pantolonu sosyal medyada gündem oldu
12:31 AK Parti'den ve vekillikten istifa eden Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılacağını duyurdu: Meral Akşener ile iki kez görüştüm ve ikna oldum
12:22 AK Parti'den Eşref Fakıbaba'nın istifası sonrası ilk yorum: Açıklaması siyasi değil kişiseldir
12:05 Çelebi'nin AK Parti'ye katılımı ve Fakıbaba'nın vekillikten ayrılığı sonrası TBMM'deki sandalye dağılımındaki son durum belli oldu
11:53 Siyaset kulislerinde bomba iddia: AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye geçiyor
11:51 Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasını yalanladı: Bu kadarı ayıp artık
10:57 Amasra'da yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren Şaban Yıldırım'ın ikiz bebekleri, doğmadan yetim kaldı
10:22 Amasra'da 41 madencimizin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada maden ocağından toplanan 15 torba delil adliyeye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 14:24:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement