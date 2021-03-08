Son dakika haberleri! Erzurum'da üzerinde sahte para bulunduran yolcu gözaltına alındı - Son Dakika

Erzurum'da, bir kişi sahte para bulundurmak suçundan gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri ile ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Horasan yolu üzerinde seyir halindeki bir otobüste arama yaptı.

Arama sonucunda A.Ö isimli bir yolcu üzerinde her biri 100 dolar olmak üzere toplam 2 bin 500 dolar sahte para ele geçirildi.

Açıklamada, gözaltına alınan A.Ö'nün adli makamlara sevk edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.