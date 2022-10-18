Son dakika haber... Yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı - Son Dakika
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Son dakika haber... Yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı

18.10.2022 15:54

Son dakika gündem haberine göre DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak'ın tedavi altındaki kuşları beslemesi Erzurum'daki yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı ERZURUM - Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan 3 kara çaylak, kartal, çıvgın ve ishak kuşu tedavi edilip doğaya salınacak.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak'ın tedavi altındaki kuşları beslemesi

Erzurum'daki yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı

ERZURUM - Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan 3 kara çaylak, kartal, çıvgın ve ishak kuşu tedavi edilip doğaya salınacak.

Kent merkezinde bir süre önce çeşitli zamanlarda yaralı ve bitkin halde 3 kara çaylak, yılan kartalı, çıvgın ve ishak kuşu görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kuşlar, DKMP'de görevli bir veteriner hekim ve orman endüstri mühendisi tarafından koruma altına alındı.

Bakım, beslenme ve tedavilerine başlanan kuşlar, tamamen iyileşince doğal ortamına bırakılacak.

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Kaynak: AA

Erzurum, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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