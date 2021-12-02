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Son dakika haberleri | Erzurum manevi liderlerinden Rasim baba belgeseli duygulandırdı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Erzurum manevi liderlerinden Rasim baba belgeseli duygulandırdı

02.12.2021 21:49

Son dakika gündem haberi: Erzurum manevi liderlerinden Rasim baba belgeseli duygulandırdıERZURUM Erzurum'un manevi liderlerinden Rasim Baba'nın hayatını anlatan belgesel film çekildi.

Erzurum manevi liderlerinden Rasim baba belgeseli duygulandırdı

ERZURUM Erzurum'un manevi liderlerinden Rasim Baba'nın hayatını anlatan belgesel film çekildi.

Rasim Baba'nın hayatının anlatıldığı belgeselin metin yazarlığını Yakup Çağlayan, kurgu ve montajını Birikim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Yılmaz, Sinerji Prodüksiyon ve yönetmenliğini ise Mehmet Erdem Aksoy üstlendi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Müceldili Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen belgeselin galasına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanvekili Osman Yıldız, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Rasim Baba'nın (Rasim Pilatin) oğlu Mustafa Pilatin, Birikim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Yılmaz, Sinerji Prodüksiyon ve belgesel çekimlerinin yönetmeni Mehmet Erdem Aksoy, belgeselin söz yazarı Yakup Çağlayan ve davetliler katıldı.

Galada Rasim Baba'nın hayatı anlatılarak, Rasim Baba ile hatıraları olan kişilerle yapılan röportajların video gösterimi yapıldı. Lala Paşa İmam Hatibi Memduh Karslı'nun Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Mustafa Pilatin, "Ol deyince olduran, gönülleri iman nuruyla dolduran yüce Allah'ın adıyla sizleri selamlıyorum. Efem Rasim Hazretleri her şeyden önce gönül adamıydı. Onun bir derdi vardı, o da kalplerdi. Kalpleri ise Allah, resul, vatan ve millet sevgisini nakış nakış işlemek onun en büyük bakışıydı" dedi.

Birikim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Yılmaz ise, "Proje bize ilk geldiğinde bizlere iki şey öğretti. Erzurum'da birçok şey var ki bakıyoruz ama onları göremiyoruz, bakmak ile görmek ayrı ayrı şeyler. Elbette içimizde heyecan oluştu ve manevi bir ruh bizleri kapladı, tüm işlerimiz yolunda gitti" ifadelerini kullandı.

Sinerji Prodüksiyon ve belgesel yönetmeni Mehmet Erdem Aksoy da, "Böyle kişiler Erzurum için bir değerdir. Erzurum'da böyle bir iş için bizlere böyle bir fırsat verildiği için çok heyecan duydum ve bu projenin içerisinde olmaya karar verdim. Tereddüt etmeden bu projeyi ekip arkadaşlarımla kabul ettim. Bazen acaba başarabilir miyiz diye kendime sordum. Nihayetinde çekimlere başladık. Şunu gördüm manevi bir el veya manevi bir ruh işlerimi kolaylaştırmak adına sürekli yanımdaydı. Sette ışık bazen yeterli olmuyordu, sokak aydınlatmaları çok güzel ambiyans oluşturdu ki o ışık bizlere rehber oldu" dedi.

Belgesel yazarı ve ayrı zamanda tiyatrocu Yakup Çağlayan, "Araştırmalara göre Erzurum'da 248 evliya var. Erzurum'da yatan evliyaların sayısı ise 100'den fazladır. Bir rivayete göre Erzurum'da 70 bin evliyanın yaşadığı da söylenmektedir. İnsanlarımız bunları bilmiyorlar. Bizler Rasim Baba ile bir yola çıkalım ve başlayalım dedik. Oyuncularımızın tamamı amatör, yapılan işler ise profesyonelce idi" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de konuşmasında, "Her toplumun bir de manevi liderleri vardır. Bazen biliyoruz, bazen de bilmiyoruz. Bu zatlar toplumların birlik ve beraberlik içinde olmalarına vesile oluyorlar" dedi.

Rasim Baba belgesel çekimlerinin izlenmesi ve konuşmalardan sonra ödül törenine geçildi.

Rasim Baba kimdir?

Erzurum'un manevi dinamiklerinden Kadir-i Tarikatı şeyhi olan ve Hacı Rasim Baba diye tesmiye edilen Rasim Pilatin, Hicri 1326, Miladi 1904 yıllında Erzurum'un Uzun Ahmet köyünde doğdu. Babası Hüseyin Efendi, annesi Hatice hanımdır. Dedesi devrinin büyük alim ve mutasavvıflarından Yusuf Efendi'dir. Neslinin Peygamberimizin (s.a.v.) amcası Hz. Abbas'a dayandığı ceylan derisine yazılı bir şecere ile kaim olduğu gibi, oğlu Hacı Mustafa Pilatin tarafından belirtilmiştir. Babasının vefatından sonra annesi ve kardeşleri ile birlikte seferberlik yıllarında köyden Erzurum'a gelmiş ve Kuloğlu Mahallesi'nde uzun müddet ikamet etmişler. Rasim Baba (Pilatin), küçük yaşlarda Hacı Haşii Ali Efendi Hz.'lerinin tekkesine devam etmiş ve onun manevi tasavvufuna girmiştir. Erzurum Yukarı Mumcu Camii'nde bir müddet müezzinlik yapmış, evinin bir kısmını dergah yaparak zikirlerini ve derslerini burada vermeye başlamıştır. Hacı Rasim Baba (Pilatin), 1990 yılında vefat etmiştir. Tuzcu köyü mezarlığında şeyhi Hacı Haşii Ali Efendi'nin yanına defnedilmiştir. Rasim Baba adına yaptırılan Şükrü Paşa Mahallesi Yiğit Sokak adresindeki cami 1993 yılında ibadete açılmıştır. Caminin adı Hacı Rasim Baba Camii'dir.

Son dakika haberleri | Erzurum manevi liderlerinden Rasim baba belgeseli duygulandırdı
Son dakika haberleri | Erzurum manevi liderlerinden Rasim baba belgeseli duygulandırdı
Son dakika haberleri | Erzurum manevi liderlerinden Rasim baba belgeseli duygulandırdı
Son dakika haberleri | Erzurum manevi liderlerinden Rasim baba belgeseli duygulandırdı

Çağlayan, Belgesel, Erzurum, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Erzurum manevi liderlerinden Rasim baba belgeseli duygulandırdı - Son Dakika


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